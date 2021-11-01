Новосибирск, , 11:55 — REGNUM В Новосибирске не работает официальный сайт городской администрации. В мэрии заявили, что устранить неполадки планируется сегодня, 1 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Новосибирска Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с техническими работами на адрес press@admnsk.ru временно не доставляются запросы СМИ, а также не отправляются сообщения, подготовленные пресс-центром мэрии. Устранить неполадки планируется сегодня к вечеру. Приносим извинения за неудобства», — сообщил телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Отметим, что накануне днём, 31 октября, официальный сайт Новосибирска также был недоступен.