Петрозаводск, , 11:52 — REGNUM В Карелии нет падения финансирования культуры, а напротив, консолидированный бюджет культуры за счет всех уровней финансирования, растет. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры республики Алексей Лесонен.

Министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, финансирование домов культуры из муниципальных бюджетов в последние два года увеличилось. Если за 2019 год бюджетные финансирование составило около 503 млн рублей, за 2020 год — 510 млн рублей, рост за год составил 7 млн рублей. Финансирование из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты, грантовая поддержка и другие) также выросло.

Министр сообщил, что и учреждения культуры республиканского уровня имеют рост финансирования в последние два года — на 6% по отношению к уровню предыдущего года.