Петрозаводск, 1 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Карелии нет падения финансирования культуры, а напротив, консолидированный бюджет культуры за счет всех уровней финансирования, растет. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры республики Алексей Лесонен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен

По его словам, финансирование домов культуры из муниципальных бюджетов в последние два года увеличилось. Если за 2019 год бюджетные финансирование составило около 503 млн рублей, за 2020 год — 510 млн рублей, рост за год составил 7 млн рублей. Финансирование из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты, грантовая поддержка и другие) также выросло.

Министр сообщил, что и учреждения культуры республиканского уровня имеют рост финансирования в последние два года — на 6% по отношению к уровню предыдущего года.