Унцукульский район, Дагестан, 1 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Дагестане расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого по делу — заместителя главы администрации Унцукульского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Maxpixel.freegreatpicture.com Коррупция

Как установлено в ходе следствия, 28 декабря 2020 года чиновник заключил контракт с одной из строительных компаний на возведение футбольного поля на территории села Кахабросо. Сумма контракта составляла 2,1 млн рублей. Спустя два дня замглавы администрации подписал документ о приемке выполненных работ. В акте были указаны недостоверные сведения о выполнении их в полном объеме, что не соответствовало действительности. Компания-застройщик получила полностью всю сумму за невыполненные работы.

Помимо этого, их стоимость была завышена на 1,3 млн рублей, что нанесло существенный ущерб для муниципалитета. В настоящее время предпринимаются меры по возмещению ущерба, следствие продолжается.

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