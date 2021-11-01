Красногорск, , 11:49 — REGNUM В Москве и Подмосковье задержаны шесть человек, которых подозревают в хищении средств у пенсионеров. Задержание произошло при участии чувашских полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщила официальный представитель МВД России Ирин Волк.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, при силовой поддержке «гвардейцев» в Москве и Московской области полицейские задержали двоих мужчин и четырёх женщин. У злоумышленников изъяли деньги, телефоны, сим-карты и банковские карты.

В полиции полагают, что задержанные звонили пенсионерам под видом сотрудников государственных организаций и убеждали, что им якобы полагается компенсация за купленные ранее некачественные БАДы, лекарственные препараты и медицинские приборы. Для получения компенсации пострадавшие переводили средства, которые аферисты требовали в виде «комиссии, налогов и банковских услуг».

По версии правоохранителей, преступная группа действовала с 2019 года. Ущерб оценивается в 3 млн рублей.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД Григорий Матусевич заявил, что звонки телефонных мошенников в России могут начать вносить в единую базу. Данный проект может быть реализован при участии Центробанка и Роскомнадзора.

Подробнее: В России может появиться единая база звонков телефонных аферистов