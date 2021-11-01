София, , 11:48 — REGNUM В софийском метрополитене (СМ) вступила в действие многофункциональная система оплаты проезда посредством банковской (кредитной, льготной) карты. Об этом сообщило Болгарское телевидение.

В метро Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР

Согласно официальной информации, соответствующие валидаторы установлены на всех 47 станциях.

«Для всех пользователей подобного вида услуг предусмотрены дополнительные скидки: если пассажир путешествует более трех раз в день, он получает право единого дневного билета на все виды транспорта в размере 4 левов (2 евро)», — говорится в заявлении СМ.

Единственным условием такого тарифа является использование пассажиром именного банковского документа.

Напомним, ранее в ходе реализации так называемого «пилотного проекта» через терминалы в СМ по соответствующим картам проходили до 2000 человек. Софийское метро является одной из новейших в Европе транспортных систем. Годовой пассажиропоток структуры превышает 132 млн. человек.