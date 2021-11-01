София, 1 ноября 2021, 11:48 — REGNUM В софийском метрополитене (СМ) вступила в действие многофункциональная система оплаты проезда посредством банковской (кредитной, льготной) карты. Об этом сообщило Болгарское телевидение.
Согласно официальной информации, соответствующие валидаторы установлены на всех 47 станциях.
«Для всех пользователей подобного вида услуг предусмотрены дополнительные скидки: если пассажир путешествует более трех раз в день, он получает право единого дневного билета на все виды транспорта в размере 4 левов (2 евро)», — говорится в заявлении СМ.
Единственным условием такого тарифа является использование пассажиром именного банковского документа.
Напомним, ранее в ходе реализации так называемого «пилотного проекта» через терминалы в СМ по соответствующим картам проходили до 2000 человек. Софийское метро является одной из новейших в Европе транспортных систем. Годовой пассажиропоток структуры превышает 132 млн. человек.