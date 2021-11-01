Мельбурн, Австралия, , 11:59 — REGNUM Несмотря на то, что уровень распространения коронавирусной инфекции в австралийской Виктории относительно высок, 1 ноября штат начал принимать первые международные авиарейсы после 590-дневной паузы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

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После того, как 31 октября число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Виктории резко сократилось до 1 036, 1 ноября оно поднялось до 1 471. Однако это не помешало властям штата возобновить международное авиасообщение. Более того, прибывающие пассажиры, полностью вакцинированные от COVID-19, освобождаются от требования соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

1 ноября в аэропорту Мельбурна приземлились несколько рейсов из Сингапура и один из Гонконга. Полностью вакцинированные жители Виктории с сегодняшнего дня также могут въезжать в соседний штат Новый Южный Уэльс, который также начал принимать рейсы из-за границы.

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