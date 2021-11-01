Москва, 1 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Минцифры РФ в срок до 20 ноября сформирует предложения по созданию списка российских социально значимых информационных ресурсов. Соответствующий проект постановления правительства страны опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Marko Puusaa Информационные технологии

«Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 20 ноября 2021 года сформировать и направить в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов», — говорится в тексте документа.

При этом в Роскомнадзоре в срок до двух месяцев должны утвердить порядок передачи операторам связи сведений, которые входят в данный список.