Петрозаводск, , 11:48 — REGNUM С 2019 года в Карелии модернизированы четыре библиотеки, на эти цели из федерального бюджета получено 25 млн рублей. Об этом ИА REGNUM заявил министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен, отвечая на вопрос о перспективах библиотечного дела в регионе.

Книга Марина Каширская © ИА REGNUM

«В библиотеках нового поколения созданы современные библиотечные пространства, проведены ремонты помещений, закуплено компьютерное оборудование, оргтехника и книги», — отметил министр.

В 2020 году в фонды общедоступных библиотек республики поступило около 76 тыс. экземпляров печатных изданий, из них книг около 50 тыс. экземпляров.

К 2021 году 126 библиотек в Карелии были подключены к широкополосному интернету, до конца 2021 года уже 139 библиотек будут иметь выход в сеть.

В 2022 году будет создано ещё три библиотеки нового поколения, финансовая поддержка из федерального бюджета на них составит 25 млн рублей.

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«Мы видим, что библиотеки в последние годы начинают выполнять роль общественных пространств, где реализуются социальные проекты. Однако главное, чтобы в центре библиотеки, её деятельности все равно оставалась книга», — считает министр.