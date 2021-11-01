Оренбург, 1 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области за три дня (27−29 октября) из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 1,2 тыс. литров алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 ноября в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Незаконное производство алкоголя

В Оренбуржье продолжаются оперативно-профилактические мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проверке подвергнуто 970 объектов торговли и 864 частных домовладения. Выявлено 126 нарушений. В результате возбуждены административные дела.

Из незаконного оборота изъято 1232 литра алкоголя, в том числе 417 литров водки, 588 литров алкоголя домашнего производства, 150 литров немаркированной спиртосодержащей жидкости.

Напомним, в октябре на востоке Оренбургской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадали более 60 человек, из них 35 оренбуржцев скончались. Причиной смерти стал ядовитый спирт, входивший в состав напитков. Возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования задержано 15 человек.