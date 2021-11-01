Канберра, , 11:52 — REGNUM Замедление строительного сектора в Китае и падение спроса на железную руду создают большие проблемы для экономики Австралии. Об этом 1 ноября предупредил казначей Джош Фриденберг, давая интервью телеканалу Nine News.

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«Китайская экономика начинает замедляться как по циклическим, так и по структурным причинам, и жилищный сектор, который составляет значительную часть их экономики, также немного замедлился», — отметил Фриденберг.

«Ограничения китайского правительства на производство стали также способствовали снижению уровня экономической активности», — добавил казначей.

В то же время Фриденберг отметил, что падение цен на железную руду — незаменимый компонент для производства стали — является серьезной проблемой для Австралии.

Экспортный рынок железной руды в прошлом году принес австралийской экономике 125 миллиардов долларов.