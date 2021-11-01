Саратов, 1 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Саратове проводят доследственную проверку размещенной в средствах массовой информации публикации, где две девушки танцевали возле монумента «Вечный огонь». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

alex1983 Вечный огонь

По данным публикации, 31 октября две девушки танцевали возле монумента «Вечный огонь» на Театральной площади в городе Саратове, а также лезли в огонь руками и ногами.

ИА REGNUM напоминает, в городе Вольске четверо детей залезли на решетку Вечного огня, плевали на него и пытались затушить ногами. Прохожие делали им замечания, но дети сопротивлялись. Разогнать нарушителей смог лишь взрослый мужчина.

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