Ереван, , 11:44 — REGNUM В Армении за последние сутки провели 12 835 исследований на коронавирус, из которых 1071 дало положительный результат. Об этом 1 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус

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Всего в стране выявили 309 397 носителей коронавируса. Из них 270 741 справились с инфекцией, в том числе 1641 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 30 978 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 6379 пациентов с COVID-19, из которых 55 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 16 578 тестов на коронавирус 1587 были с положительным результатом. 1586 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 44 пациента с COVID-19.