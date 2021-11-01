Джакарта, , 11:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо вошел в число 50 влиятельных исламских фигур в мире, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

По данным королевского центра исламских стратегических исследований Иордании (RISSC), президент Индонезии занял 13-е место в списке.

«Индонезия — третья по величине демократия в мире. И у нас также самое большое мусульманское население в мире. Это показывает, что демократия и ислам не находятся в конфликте. Терроризм также не связан с какой-либо религией», — говорится в заявлении президента Индонезии.

RISSC ежегодно выбирает 500 самых влиятельных мусульманских фигур в мире. В список также вошли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Марокко Мухаммед VI, премьер-министр Пакистана Имран Хан и футболист Мохаммад Салах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Глазго (Великобритания) для участия в конференции по изменению климата (COP26).

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии прибыл в Глазго для участия в COP26