Ижевск, , 12:02 — REGNUM В Удмуртии с 1 ноября действуют жесткие антиковидные ограничения. Закрыты практически все магазины, исключая аптеки и магазины продовольствия, не работают торговые центры, театры, учреждения общественного питания. Об ужесточении ограничений глава республики Александр Бречалов сообщил на своей странице в социальной сети поздно вечером 29 октября, дав предпринимателям чуть более суток на подготовку к недельному простою.

Результат гонки Ironman в Турции Ironman.com/im703-turkey-results

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30 октября, в субботу, в республику по поручению президента России Владимира Путина прибыла делегация Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) «для оказания методической помощи по борьбе с новой коронавирусной инфекцией».

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По итогам визита глава ведомства Дмитрий Павлюков отметил, что Удмуртия — это регион, в котором проблемы решаются. Он констатировал, что ситуация с коронавирусом в республике выравнивается, чему способствуют введенные ограничительные меры. Он попросил «обратить особое внимание на маршрутизацию пациентов между медицинскими учреждениями, а также своевременную выдачу бесплатных лекарственных препаратов». В пресс-релизе министерства здравоохранения Удмуртии уточняется, что делегацию встречали председатель правительства региона Ярослав Семенов, вице-премьер Эльвира Пинчук и замминистры здравоохранения Елена Сычева и Марина Петренко.

«Главная установка главы Удмуртии Александра Бречалова — не скрывать проблемы», — заявил по итогам визита Семёнов. О присутствии на встрече с представителями федерального ведомства главы Удмуртии в минздраве не упомянули.

Между тем на турецком побережье Средиземного моря 31 октября проходили очередные соревнования по триатлону Ironman 70.3. Общеизвестно, что Бречалов неоднократно принимал участие в подобных соревнованиях. 2 августа он в очередной раз преодолел дистанцию гонки в Санкт-Петербурге, о чем с гордостью сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Выходные с друзьями и родными провели в захватывающем и абсолютно позитивном празднике @ironman.rus! Результатом доволен абсолютно (5.21), хоть он и далёк от личного рекорда», — написал глава Удмуртии.

Тогда ситуация с коронавирусом по всей стране, да и в Удмуртии считалась стабильной, ограничения действовали только в виде масочного режима и запрета отдельных особенно масштабных мероприятий.

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Сейчас абсолютно отовсюду жителям России рекомендуют в нерабочие дни не покидать не только пределы родных регионов, но и провести дополнительные выходные по возможности в кругу семьи, не увеличивая круг контактов.

В преддверии соревнований в Турции в старт-листе появился участник под номером 1821 — Alexander Brechalov, который зарегистрирован в возрастной группе от 45 до 49 лет. Фотографию участник не представил. Отметим, имя, фамилия и возраст совпадают с данными главы Удмуртии.

По итогам гонки в своей возрастной категории спортсмен Brechalov занял 77 место. С общим результатом чуть лучше, чем глава Удмуртии в Санкт-Петербурге — 5.16.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным призвала граждан исключить поездки в другие регионы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов», — сказала глава федерального оперативного штаба.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 19 октября назвал Удмуртию в числе регионов, где ситуация с коронавирусом наиболее напряженная и требует индивидуального подхода.