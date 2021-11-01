Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Миграционный вопрос в России остро назрел давно, и решить его одномоментно не получится. В этом уверен руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 1 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Конечно, инициатива правильная. Мы об этом говорим давно. Однако миграционный вопрос с размаху решить не получится. Во-первых, мигранты работают за маленькую зарплату. Во-вторых, 95% заработка мигранты вывозят из России. В-третьих, мигранты сбивают рынок труда. Зачем работодателю платить 15 рублей, когда он может сэкономить и платить 5 рублей?! Именно поэтому необходимо платить людям достойные зарплаты. Это самое главное. МРОТ сегодня смешной. Сегодня он должен быть выше минимум вдвое. Отсюда вытекает и уровень жизни населения», — считает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что провести масштабную «демигрантизацию» предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Он уверен, что отказ от иностранной рабочей силы должен затрагивать не только строительную отрасль, но также ЖКХ и другие сферы деятельности.