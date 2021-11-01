Волгоград, , 11:43 — REGNUM С начала 2021 года 280 вылетов совершила бригада санавиации в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе администрации региона. Пациентов эвакуировали с территории 25 муниципальных районов.

Санавиация Волгоградской области Https://www.volgograd.ru/

В абсолютном большинстве случаев помощь требовалась жителям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — вертолёт перевёз 141 человека с острым коронарным синдромов. Ещё 18 пациентов доставили в больницы с инсультами, 20 — после ДТП. «Крылатая скорая» 44 раза вылетала на спасение детей, том числе трое в возрасте до года. Пять раз помощь потребовалась беременных женщинам.

Современная служба санавиации начала действовать в Волгоградской области с 2017 года.