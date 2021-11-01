Сеул, , 11:40 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2736 человек. Об этом 1 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 1 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 41 138 792 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 80,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 20 354 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 38 681 202 человека.

За последние два дня (30 — 31 октября) в стране было зарегистрировано 2416 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 354 329 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на одного человека, до 836 человек.