Ереван, , 11:38 — REGNUM Проект государственного бюджета Армении на 2022 год предполагает увеличение финансирования Службы национальной безопасности (СНБ) Армении на 22,85%. Об этом 1 ноября сообщил на слушаниях по проекту бюджета в парламенте республики министр финансов Тигран Хачатрян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава министерства сообщил, что на содержание СНБ предполагается выделить 42,7 млрд драмов, что соответствует почти $90 млн. В 2021 году на это ведомство было выделено 34,7 млрд драмов.

Причины, по которым предполагается резко увеличить бюджет на нацбезопасность, Хачатрян не назвал.

Стоит отметить, что Пограничная охрана Армении подчиняется СНБ. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о необходимости реформировать пограничную службу.