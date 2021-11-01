Ереван, 1 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Проект государственного бюджета Армении на 2022 год предполагает увеличение финансирования Службы национальной безопасности (СНБ) Армении на 22,85%. Об этом 1 ноября сообщил на слушаниях по проекту бюджета в парламенте республики министр финансов Тигран Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Глава министерства сообщил, что на содержание СНБ предполагается выделить 42,7 млрд драмов, что соответствует почти $90 млн. В 2021 году на это ведомство было выделено 34,7 млрд драмов.

Причины, по которым предполагается резко увеличить бюджет на нацбезопасность, Хачатрян не назвал.

Стоит отметить, что Пограничная охрана Армении подчиняется СНБ. Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о необходимости реформировать пограничную службу.