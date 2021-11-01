Магадан, 1 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Магаданской области за девять месяцев 2021 года добыли почти 40 тонн золота — на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост также зафиксирован по добыче серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе правительства региона.

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По прогнозу руководства региона, по итогам года объёмы золотодобычи могут превысить 50 тонн. Металл извлекают как на рудных, так и на россыпных месторождениях. Показатель в 18,6 тонн золота зафиксирован в Тенькинском городском округе. Драгоценный металл также добывают в Сусуманском, Хасынском, Среднеканском, Северо-Эвенском и Ягоднинском округах.

Объёмы добычи серебра превысили 453 тонны — почти на 15 тонн больше, чем год назад. Рост обусловлен увеличением планов, которые поставили себе предприятия, извлекающие металл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за семь месяцев 2021 года добыли 26,7 тонн золота — на 1,4 тонны больше, чем за этот период в прошлом году. Серебра было добыто почти 357 тонн.