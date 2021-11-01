Тюмень, 1 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Тюмени 1 ноября 2021 года стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника областного управления ГИБДД Александра Селюнина. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Пресс-служба объединённой судебной системы Тюменской области Александр Селюнин за решёткой

По данным следствия, в течение трёх месяцев 2020 года некие лица получали водительские права без сдачи необходимых экзаменов, за взятки, обращаясь к посреднику начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Начальник давал незаконные указания своим подчинённым сотрудникам о приёме экзаменов без фактической их сдачи.

Подсудимый обвиняется в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия.

Срок содержания под стражей Александра Селюнина продлён на полгода, до 13 апреля 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября 2021 года.