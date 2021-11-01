Москва, 1 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево в жилом районе ALIA построят самый большой бизнес-парк в России, сообщили в Стройкомплексе.

Rostec.ru Ростех

Первая очередь бизнес-парка «Ростех-Сити» площадью более 260 тыс. кв. метров введена в марте 2021 года. Комплекс состоит из 13 офисных зданий, объединенных пешеходным кампусом. Начато возведение второй очереди.

После завершения строительства второй очереди общая площадь бизнес-парка составит около 400 тыс. кв. метров. Он станет крупнейшим в России объектом такого рода. «Ростех-Сити» возводят на месте бывшего Тушинского аэродрома площадью 65 га.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва имеет прекрасную предрасположенность к высотной застройке, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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