Москва, 1 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года реальный размер пенсий российских граждан снизился на 1,8% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Такая тенденция продолжается восьмой месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Пенсия

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Так, как следует из доклада «Социально-экономическое положение России», опубликованного на сайте ведомства, этот показатель вырос только в январе текущего года — на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Затем, начиная с февраля, реальный размер пенсий только уменьшался. В феврале он сократился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1%.

В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6%.

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Отметим, что статистика не учитывает единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которую в сентябре получили пенсионеры. Без их учёта номинально пенсии в России за девять месяцев выросли на 5,5%, но такой рост оказался ниже инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе, по данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России составил 15 840 рублей, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,6% — в годовом выражении. При этом реальный размер назначенных пенсий в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем, но снизился на 1% в годовом выражении.