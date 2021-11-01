Оренбург, 1 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Оренбурге 41-летняя жительница стала жертвой обмана и лишилась 2,7 млн рублей, перечислив их мошенникам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Don Hankins Интернет-мошенничество

По данным ведомства, неизвестный мужчина по телефону предложил женщине поучаствовать в электронных торгах и стать инвестором. После заключения онлайн договора, оренбурженка перечислила на виртуальный счет 2,7 млн рублей. Не получив обещанной прибыли, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители в очередной раз призывают население быть бдительным: не доверять информации о быстром обогащении и не переводить денежные средства незнакомым людям.