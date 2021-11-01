Шарья, Костромская область, , 12:04 — REGNUM Завершение благоустройства парка «Музей леса» в городе Шарья Костромской области затягивается на четыре месяца — до декабря 2021 года. Эту дату на совещании в администрации региона озвучил глава города Эдуард Неганов.

Так парк в Шарье должен выглядеть после благоустройства

Напомним, работы в рамках муниципального контракта выполняет фирма ООО «Авангард-Строй» из Ярославля. Закончить приводить парк в порядок рабочие должны были 15 августа 2021 года.

Сейчас по объекты выполнены основные задачи — специалисты смонтировали сцену, скамейки, карусель, монолитные лестницы, подготовили главную и входную площади. Однако, в парке не выложены плиточные тротуары и не установлено освещение.

Напомним, проект парка «Музей леса» стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. Конкурс входит в национальный проект «Жилье и городская среда». На благоустройство общественного пространства выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация.

После благоустройства парк будет разделён на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий и музейной деятельности. На площадке сохранятся старые объекты — узкоколейная железная дорога, выставка лесной техники. Их дополнит лыжероллерная трасса, крытая спортивная площадка и стеклянный купол для проведения мероприятий.

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