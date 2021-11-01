Улан-Удэ, 1 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили о резком ухудшении погоды 4 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра, День народного единства в республике будет снежным и ветренным.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

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Ветер усилится до 15−20 метров в секунду, дневная температура опустится сразу на 8−13 градусов. На перевалах автодорог возможны гололедица, снежные накаты, заносы.

В связи с этим предприятиям и учреждениям города поручено приготовиться к предупреждению возможных ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.