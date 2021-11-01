Казань, , 11:44 — REGNUM В столице Татарии закончили работы по консервации всех фонтанов на зимний период. В прошедшие выходные закрыли оставшиеся объекты в парке «Крылья Советов» и возле театра имени Г. Камала, сообщает 1 ноября мэрия.

Фонтан Дарья Антонова © ИА REGNUM

В течение летнего сезона в городе работали 24 фонтана. Работы по их консервации на зимний период стартовали 21 октября. На объектах помыли и очистили чаши, осуществили продувку и опрессовку труб, провели демонтаж насосного оборудования и форсунок, а также монтаж защитных деревянных покрытий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани первые три фонтана запустили еще в середине апреля, а остальные подключали поочередно.

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