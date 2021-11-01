Москва, 1 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Принадлежащий финской Paulig крупный бренд специй Santa Maria оставит рынок России, передает 1 ноября РБК со ссылкой на генерального директора российского офиса Paulig Ольгу Свечникову.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Индийские специи

По её словам, с рынка Santa Maria постепенно уйдет до конца текущего года. При этом у ретейлеров продукция уже начала заканчиваться.

Она уточнила, что причиной ухода Santa Maria стало стремление Paulig сосредоточиться именно на кофе, поскольку именно этот сегмент является для компании драйвером роста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выдача кредитов по программе «ФОТ 3.0» возобновится с 1 ноября.

Читайте подробнее: Мишустин объявил о выдаче с 1 ноября льготных кредитов для бизнеса