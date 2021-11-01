Бразилиа, 1 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В ходе спецоперации полицейских по борьбе с преступностью на территории бразильского штата Минас-Жерайс погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Exército Brasileiro ВС Бразилии

Спецоперация проводилась на территории муниципалитета Варжинья, где полиция пыталась поймать преступников, причастных к серии ограблений банков. В результате в первой перестрелке погибли 18 преступников, а во второй — ещё семеро.

После перестрелки силы полиции изъяли гранаты, огнестрельное оружие, бронежилеты и взрывчатку.