Барнаул, 1 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 3−4 ноября. Как сообщает территориальный Гидрометцентр, ночью в регионе похолодает до-23 °C.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Также на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом днём на северный, местами порывы 17−22м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода пришла в Алтайский край 31 октября: начались осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег.

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