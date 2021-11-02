Вашингтон, 2 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Хилария Болдуин, жена актёра Алека Болдуина, высказалась относительно трагедии, произошедшей с её мужем на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом пишет издание E!

Gage Skidmore Алек Болдуин

Как отмечает СМИ, Хилария Болдуин беспокоится за эмоциональное здоровье супруга — она предполагает, что у него может появиться посттравматическое стрессовое расстройство. «Ему нужно пространство, чтобы я могла позаботиться о нём и его психическом здоровье. Произошла ужасная вещь. Алек чувствует себя ужасно», — поделилась она.

ИА REGNUM напоминает, что во время съёмок киноленты «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера. Однако оружие по ошибке было заряжено боевыми патронами вместо холостых — в результате этого была ранена помощница режиссёра Галина Хатчинс, которая впоследствии скончалась.