Дахадаевский район, Дагестан, 1 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Дагестане прошли обыски в домовладении главы Дахадаевского района Джаруллы Омарова. Спецмероприятия были проведены 20 октября сотрудниками регионального управления ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору, пишет РИА «Дагестан».

RobillardMichel Обыск

По данным правоохранителей, обыски были также проведены в администрации Дахадаевского района и в домах у брата Омарова, его племянника и ряда сотрудников районной администрации.

Известно, что уголовное дело возбуждено по фактам хищения муниципального имущества на сумму более 2 млн рублей.

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