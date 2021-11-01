Москва, 1 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Материальную ответственность за пенсионеров должно нести не только государство, заявила депутат Мосгордумы Наталья Метлина («Моя Москва»). Фрагмент её выступления на одной из видеоконференций разошёлся по социальным сетям, вызвав неоднозначную реакцию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наталия Метлина (Округ № 35)

«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? — спрашивает своих собеседников по видеоконференции депутат. — Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах».

Она отметила, что во многих странах мира вопрос пенсий остаётся актуальным, но в России «мы уже 30 лет живём совсем в другом строе».

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях. А не только государство, которое «не просило их рожать», но надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55−60 лет».

Она добавила, что к ней приходят люди, которых обманывают мошенники на крупные суммы, в том числе сотни тысяч и миллионы рублей.

«Каким-то образом, значит, есть накопления у пенсионеров?» — предложила вывод Метлина.

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина представляет интересы жителей районов Москвы Коньково и Тёплый Стан, входит в постоянное депутатское объединение «Моя Москва».