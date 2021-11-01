Тбилиси, 1 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе сдаст мандат депутата парламента Грузии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

"Это не парламент, у них есть там какой-то дирижер, скажет, чтобы они поднимали руки, и они поднимают, опустить руку, и опускают, — сказал Хазарадзе. — рассматривают меня с агрессией и как врага, просто потому, что у меня другое мнение».

Лидер «Лело» отметил, что другие его однопартийцы продолжат работу в парламенте. Они будут использовать законодательный орган в качестве «трибуны» для донесения мнения партии.

Стоит отметить, что из-за ухода из парламента Хазарадзе может распасться фракция «Лело — Партнерство для Грузии». В неё, кроме него, входят три депутата от «Лело» и три независимых депутата. Фракция может распасться, так как для создания парламентской фракции в Грузии нужно не менее семи человек.