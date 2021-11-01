Вашингтон, 1 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно как можно быстрее начать принимать значительные меры для того, чтобы сдерживать глобальное потепление. Об этом перед началом выступления мировых лидеров на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

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Она подчеркнула, что возможность стран не допустить повышения температуры на планете на полтора градуса Цельсия быстро исчезает.

«Сейчас окно возможностей для сдерживания глобального потепления на 1,5−2 градусов Цельсия быстро закрывается», — указала Георгиева.

Она добавила, что с точки зрения МВФ, «изменение климата представляет серьёзную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности» мирового сообщества.

Глава фонда уточнила, что, если не менять существующую мировую политику, то к 2030 году выбросы углерода будут намного выше, чем предполагается. В итоге для сдерживания глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия потребуется сократить выбросы на 55%, а для удержания на отметке 2два градуса Цельсия — на 30%.

«Новый анализ МВФ показывает пробелы в амбициях и политике, необходимые для достижения ограничений выбросов, сдерживающих глобальное потепление», — подчеркнула она.

Напомним, ранее ученые выяснили, что при повышении температуры воздуха на 1,5 градуса на Земле численность видов растений сократится на 8%, насекомых — на 6%, а позвоночных — на 4%. Повышение же температуры на два градуса грозит исчезновением 50% биологического разнообразия планеты.

Кроме того, в результате глобального потепления может произойти падение уровня кислорода в морской воде, что приведёт к массовому вымиранию морских животных.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным дипломатических источников, участники саммита «Большой двадцатки» в Риме смогли договориться по формулировкам «климатической» части итогового коммюнике, в котором будет содержаться пожелание по ограничению потепления климата на 1,5 градуса Цельсия. Лидеры G20 согласны с тем, что необходимо предпринимать меры планетарного масштаба для сдерживания глобального потепления. Так, чтобы ограничить потепление климата 1,5 градусами Цельсия, необходимо достигнуть нулевого уровня выбросов к 2060 году.