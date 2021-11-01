Москва, 1 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником — Днём судебного пристава, сообщается на сайте Кремля.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Президент подчеркнул, что ключевыми приоритетами работы ФССП остаются верность долгу, строгое следование принципам законности и справедливости.

«Служба судебных приставов вносит весомый вклад в укрепление правосудия в России и обеспечение конституционных прав граждан», — отметил Путин и пожелал работникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, профессиональный праздник — День судебного пристава — был учреждён 2009 году.

Читайте подробнее: ФССП получает дополнительные возможности для борьбы с коллекторами