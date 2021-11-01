Чайковский, Пермский край, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Чайковском городском округе мужчина набросился с вилами на молодого человека, который выгуливал собаку. Пожилому пермяку не понравилось то, что животное бегало без намордника и поводка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Https://pixabay.com Вилы

Случай произошел возле водоема в микрорайоне Завьяловский. Установлено, что налетчик был пьян. В результате нападения владельцу собаки нанесена травма. Вилами парню проткнуло ногу. Потребовалась медпомощь.

В настоящее время уголовное дело в отношении 65-летнего агрессивного пермяка направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.