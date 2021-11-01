Крит, Греция, 1 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Президент Греции Катерина Сакелларопулу посетила районы острова Крит, пострадавшие от землетрясения 27 сентября. Об этом сообщает AMNA 31 октября.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

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Сакелларопулу была проинформирована о последствиях землетрясений и состоянии пострадавших в результате землетрясения зданий.

Первая остановка Сакелларопулу была в Агиес Параскис муниципалитета Арханес-Астероуссион, где ее встретили региональный губернатор Крита Ставрос Арнаутакис и мэр Манолис Кокосалис. После этого президент посетила город Мелисес, где она пообщалась с местными жителями.

Как сообщалось ранее, в общей сложности 772 дома в пострадавших от землетрясения районах острова Крит были классифицированы как небезопасные. Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера произошло 27 сентября.