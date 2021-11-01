1 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Артём Дубровский, , 13:57 — REGNUM Японская компания Nintendo вот уже несколько десятков лет удерживает звание «самого семейного» разработчика в игровой индустрии. Проекты «Большой N» редко увлекают сложным сюжетом и глубоко прописанными персонажами, но при этом делают огромную ставку на проработанный до мелочей игровой процесс и его доступность — так, чтобы в игре с одинаковой лёгкостью мог разобраться и ребёнок, и уже опытный взрослый геймер. Особое место среди таких релизов всегда занимают новые части франшизы Mario Party. По своей сути, сборник несложных, но очень разнообразных мини-игр, позволяющий четвёрке участников устроить небольшую вечеринку с виртуальными конкурсами и соревнованиями всех видов и сортов.

Mario Party Superstars Скриншот из игры Mario Party Superstars

Последняя итерация этой серии под названием Mario Party Superstars поступила в продажу 29 октября 2021 года и сразу завоевала внимание всех любителей цветастых семейных развлечений. Корреспондент ИА REGNUM уже успел провести несколько часов в игре и составить мнение о проекте:

«Рабочую формулу франшизы Mario Party очень сложно чем-то испортить. Для любителей размеренных посиделок здесь есть основной режим, напоминающий старые «игры-бродилки». А для ценителей более быстрого соревновательного геймплея — набор из целой сотни мини-игр на любой вкус и цвет. Практически все представленные в Superstars развлечения затягивают, смешат и позволяют с огромным удовольствием провести несколько часов в любой из возможных компаний: как с командой совсем юных геймеров, так и с группой угрюмых взрослых.

Игра, как и положено проектам Nintendo, получилась яркой, громкой и очень дружелюбной. Что, впрочем, не скрывает дефицита новых идей и отчаянных попыток вновь завоевать аудиторию удачными старыми наработками. Все игровые поля основного режима — это условные «ремейки» полей из оригинальной Mario Party для Nintendo 64, а подавляющее большинство доступных мини-игр пришло в Superstars из предыдущих проектов франшизы. Таким образом, мы получаем очередную попытку «переосмыслить классику» вместо того, чтобы порадоваться изобретательным нововведениям и с головой окунуться в новый контент.

Это ни в коем случае не делает Mario Party Superstars плохой игрой — нет, она выполнена на всё том же, характерном для Nintendo высочайшем уровне. Просто знатоки франшизы вряд ли захотят отдавать 5,4 тыс. рублей за переработку старых идей. Особенно критичную на фоне Super Mario Party 2018 года, которая предлагала и новые режимы, и необычные механики, и красочные уникальные поля».

Mario Party Superstars Скриншот из игры Mario Party Superstars

Зарубежные критики тоже успели оценить новый релиз Nintendo и поставить ему первые оценки. За прошедшие дни Mario Party Superstars получила 79 баллов из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Журналисты отмечают, что у японских разработчиков в очередной раз получилось создать отличное развлечение для всей семьи.

«Этой игрой будут наслаждаться даже негеймеры. Великолепное развлечение для всей семьи», — Daily Star.

Некоторые критики считают, что Superstars можно по праву считать лучшей частью Mario Party.

«Mario Party Superstars — это настоящий праздник для всех фанатов франшизы. Она берёт лучшие мини-игры из прошлых частей и создаёт нечто прекрасное. Новые анимации, полезные функции и очень хороший мультиплеер делают её лучшей частью Mario Party из когда-либо созданных», — Nintendneros.

Mario Party Superstars Скриншот из игры Mario Party Superstars

Часть журналистов отметила, что отсутствие нововведений не испортит впечатлений от игры.

«В Mario Party Superstars, на самом деле, нет ничего нового. Зато есть чистая ностальгия и прекрасная возможность впервые познакомиться с этой серией», — Screen Rant.

Некоторые критики, наоборот, заявляют, что проекту всё же не хватает нового контента:

«Mario Party Superstars — это ностальгическая игра, которая предоставляет множество часов весёлого времяпрепровождения с друзьями. Однако сложно не думать о том, сколько всего нового компания могла добавить в проект — с учётом такой богатой истории франшизы и того количества контента, который в ней существует. И с учётом того, сколько нововведений предлагают другие современные релизы», — Press Start Australia.

Mario Party Superstars Скриншот из игры Mario Party Superstars

Многие журналисты также отмечают, что ставка на ностальгию не делает игру автоматически хорошей.

«Mario Party Superstars может порадовать добрыми воспоминаниями из старых времён, но упор на ностальгию точно не сделает её хитом», — PCmag.

Mario Party Superstars Скриншот из игры Mario Party Superstars

Таким образом, у Nintendo получилась уж слишком «безопасная» игра. Она берёт лучшее от прошлых частей, выводит этот контент на новый технологический уровень, но при этом совсем не предлагает ничего принципиально нового. Поэтому Superstars станет отличным выбором для людей, незнакомых с франшизой, или для любителей поностальгировать по временам Nintendo 64. А вот всем остальным, пожалуй, лучше попридержать средства и подождать новой полноценной новинки из серии Mario Party.