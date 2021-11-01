Москва, 1 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Артём Ребров приостановил карьеру. Об этом сообщается на сайте клуба.

Светлана Бекетова Артем Ребров

Отмечается, что Ребров занял в «Спартаке» должность технического координатора. Он будет помогать в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

«Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», — говорится в сообщении.

Напомним, Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. Всего он провёл 113 матчей за клуб, в которых пропустил 134 гола. В сезоне 2016/17 Ребров в составе «Спартака» стал чемпионом России.