Петрозаводск, 1 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В 2013 году в Карелии было 203 культурно-досуговых объекта, в октябре 2021 года их осталось 165, за 8 лет сокращено 38 единиц. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил министр культуры Карелии Алексей Лесонен. Он добавил, что за 2011−2020 годы сеть библиотек в Карелии сократилась на 41 единицу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

По его словам, оптимизацию проводили путем ликвидации библиотек, реорганизации посредством слияния с культурно-досуговыми объединениями, объединения детских муниципальных библиотек с общедоступными библиотеками.

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Министр считает, что в ряде случаев произошедшие изменения пошли на пользу: «Например, при объединении Национальной библиотеки Республики Карелия с библиотекой для слепых и Детско-юношеской библиотекой, а также при создании республиканского Центра народного творчества и культурных инициатив путем объединения Центра народного творчества, кинотеатра «Премьер», медиацентра «Vыход».

Он рассказал, что в 2014 году в Карелии была проведена работа в рамках реализации 236-ФЗ. Федеральный закон предполагал создание централизованных библиотечных систем на уровне района — основываясь на подобном опыте советского времени. Районные библиотеки объединили в своем составе несколько библиотек.

«Муниципальные власти стремятся сократить расходы, сохранив возможности для самореализации людей. Но нужно признать, это не всегда получается. Объединение библиотек с другими учреждениями крайне нежелательно, потому что модернизация библиотек в рамках нацпроекта «Культура» проводится только для библиотек, являющихся самостоятельными юридическими лицами», — добавил министр.