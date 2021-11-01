Магас, 1 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Ингушетии по-прежнему остается самым высоким среди субъектов России. С начала года показатель безработицы в этой республике Северного Кавказа составил 30,5%. Такие данные приводятся в аналитическом исследовании РИА Новости.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Ситуация с количеством безработных также сложная в ряде других субъектов округа: Дагестане — 14,9% безработных, в Северной Осетии — 13,2%, Карачаево-Черкесии и Чечне — 12,8%, в Кабардино-Бакларии — 10,3%.

При этом Чечня названа одним из регионов-лидеров в России, где в течение года доля безработных снизилась более чем на 8%. Однако на поиски работы в этой республике в среднем у безработных уходит более десяти месяцев. Но антилидером по этому показателю в РФ оказалась Карачаево-Черкесия, в которой работу ищут более 13,2 месяцев.