Москва, 1 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. После повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5% российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ. По данным РБК, обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

В «МТС банке» ставки вырастут на 0,6 п. п. 29 октября минимальная ставка по ипотеке на новостройки составляла 8,05% годовых, а по кредиту на покупку готового жилья — 8,25%, сообщается на сайте банка. В «Абсолют банке» ставки к середине ноября повысят на 0,5 п. п. Изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщил «Ведомостям» зампред правления Антон Павлов. Сейчас квартиры в новостройке и жилье на вторичном рынке предлагается взять под 9,59% годовых. В Россельхозбанке с 27 октября ставки по ипотечным продуктам выросли с 7,5 до 7,95%, следом на 0,5 п. п. условия изменил Металлинвестбанк, где ставка сейчас составляет 10,79%.

Напомним, как сообщалось ранее, 22 октября ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 75 б. п. до 7,5% годовых.