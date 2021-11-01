Сан-Сальвадор, 1 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Комиссия по правам человека Pro-Memoria Histórica de El Salvador, состоящая из различных организаций, подтвердила свои требования к государству относительно установки виновных в преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны (1980−1992 гг.). Об этом пишет агентство EFE.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Правозащитники потребовали от президента страны Найиба Букеле открыть архивы вооруженных сил, чтобы «внести вклад в выяснение ответственности виновных».

Также организация потребовала, чтобы Законодательное собрание утвердило «закон о возмещении ущерба и недопущении повторения», представленный правозащитными группами и людьми, пережившими военные преступления.

Депутатов также призвали объявить 1 ноября каждого года Национальным днем жертв грубых нарушений прав человека, а 30 августа — Национальным днем насильственных исчезновений, а Генеральную прокуратуру — провести исчерпывающее расследование по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время гражданской войны.

Также организация призвала Верховный суд «не продолжать препятствовать» судебному процессу по делу о массовом убийстве 1000 мирных жителей в 1981 году в Мосоте такими действиями, как увольнение судьи, ведущего это дело, Хорхе Гусмана.

«Жертвы все еще ждут справедливости, правды, возмещения ущерба и мер неповторения в связи с грубыми нарушениями прав человека во время вооруженного конфликта, и в этот день мы вспоминаем их и отдаем дань их памяти», — говорится в пресс-релизе.