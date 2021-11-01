Дзержинский район, Калужская область, 1 ноября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении ряда осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строго режима № 3 УФСИН России по региону, что посёлке Товарково. Осуждённые подозреваются правоохранителями в совершении преступлений, по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации. Об этом 1 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, один из осуждённых, занимая высшее положении в преступной иерархии, создал в исправительной колонии ячейку запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации и вовлёк в деятельность ячейки других осуждённых. Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, воспрепятствовала выполнению требований администрации учреждения. Как полагает следствие, через ячейку была организована доставка запрещённых предметов и их реализация другим осужденным. У отбывающих наказание под угрозой физического насилия вымогали деньги. Осуждённые, подозреваемые в незаконной деятельности, переведены в следственный изолятор. Следователи и криминалисты СК России при оперативном сопровождении ФСИН России и региональных управлений службы исполнения наказаний и службы безопасности на территории колонии и ряде других мест провели комплекс следственных действий. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников официально подтвердил две попытки суицида в исправительной колонии строгого режима № 3 посёлка Товарково. Инциденту предшествовал масштабный обыск камер администрацией колонии с изъятием предметов, не разрешенных правилами внутреннего распорядка. Осужденными в знак протеста был выломан ряд крышек окон для подачи пищи в камеры. Повреждены также отдельные двери, подвесные потолки и часть стен в коридоре изолятора.