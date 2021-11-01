Москва, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) готовится выпустить новый альбом. Об этом 31 октября сообщило издание The Flow.

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

Как отмечает СМИ, рэпер сменил фотографию профилей во всех соцсетях, а также закрепил в Twitter свою публикацию от 2018 года: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Пользователи Сети считают, что релиз пластинки состоится 5 ноября 2021 года.

https://twitter.com/norimyxxxo/status/991720536966344704

ИА REGNUM напоминает, что Oxxxymiron за свою карьеру выпустил лишь два альбома — «Вечный жид» и «Горгород». Последний вышел в 2015 году.