Канберра, 1 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Утром 1 ноября в Австралии приземлились первые самолеты, пассажиры которых не будут проходить двухнедельный карантин. Так, борт из Сингапура первым приземлился незадолго до 5:30 утра по местному времени, а самолет из Лос-Анджелеса приземлился за ним через полчаса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

PublicDomainPictures Самолет

Полностью вакцинированные от COVID-19 путешественники, прибывающие в Австралию, больше не будут сидеть на карантине в таких штатах, как Новый Южный Уэльс и Виктория.

Со своей стороны премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте уже пообещал, что возвращение австралийцев домой будет приоритетом деятельности его правительства. В то же время кабинет министром также намерен возобновить развитие туристической индустрии Австралии до конца года.

Границы Австралии фактически оставались закрытыми в течение последних 590 дней.