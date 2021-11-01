Москва, 1 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Реверсные поставки газа из Германии по трубопроводу «Ямал — Европа» утром 1 ноября выросли в 3,6 раза по сравнению с показателями 31 октября, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Так, прокачка газа из ФРГ в Польшу выросла до 524 тыс. куб. м в час против 150 тыс. куб. м в час 30 и 31 октября.

Напомним, ранее европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что прокачка голубого топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» упала до нуля.

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