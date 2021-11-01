Глазго, Великобритания, 1 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Глазго (Великобритания) для участия в конференции по изменению климата (COP26), сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Конференция по изменению климата пройдет 1−2 ноября 2021 года.

В конференции, которая пройдет под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, примут участие 121 глава государства и правительств.

Индонезия привержена поиску решений проблем изменения климата.

По словам президента, Индонезия и дальше будет работать над выполнением взятых на себя обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отказалось комментировать новые факты, свидетельствующие о предполагаемой причастности Великобритании к трагическим событиям в стране в 1965 году.

Подробнее в материале:МИД Индонезии отказался комментировать роль Британии в событиях 1965 года